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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا رب سبيلاً مُيسراً.. نداء شرارة عبر إنستجرام:  يقينٌ تام بأن اللحظة مهما ثقُلت ستمُرّ

صدى البلد

نشرت الفنانة نداء شرارة صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهرت نداء بإطلالة شتوية من داخل سيارتها ، وعلقت قائلةً " يقينٌ تام بأن اللحظة مهما ثقُلت ستمُرّ ، ستَمرُّ بأيّ سبيل..!، "يا رب سبيلاً مُيسراً.." 🌿 💚

 

وتعد المطربة الأردنية نداء شرارة إحدى المطربات اللاتى قدمن عديد من الأعمال الجيدة والتي لاقت أعجاب جمهورها فى الوطن العربي خاصة بعد ظهورها الحقيقي فى برنامج “ذا فويس”. 

 

وقد ولدت نداء شرارة فى عمان ونشأت في حي القويسمة شرقي العاصمة الأردنية، لعائلة فقيرة وتعلمت الغناء من المطربات المصريات اللاتي حفظت أغانيهم منذ طفولتها، وأصيبت في صغرها بمرض في الكلى وظلت تتعالج لمدة 10 سنوات تتردد خلالها أسبوع كل شهر على المستشفى من سن 5 سنوات لسن 15 سنة.

حرصت نداء شرارة على تقديم الأغاني والأدعية، إضافة إلى إحيائها حفلات في مصر ودائما ما تحرص على الظهور بإطلالات محتشمة. 

وتظل نداء شرارة من المواهب التى امتلك قدرات فنية عالية ليس فقط فى الغناء بل أيضا فى التلحين والتأليف وشاركت في عدد من المسابقات الغنائية في الأردن وكانت تغني أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، ولم تنجح فيها بسبب ارتدائها الحجاب وتمسكت بحجابها ومظهرها المحتشم. 

اخبار نداء شرارة اخبار الفنانين على السوشيال ميديا

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