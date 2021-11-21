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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا سنجل.. نداء شرارة توجه اعتذارا لهؤلاء بسبب أغنيتها الجديدة

نداء شرارة
نداء شرارة

نشرت الفنانة نداء شرارة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن أغنيتها الجديدة أنت فرحة. 

وعلقت نداء شرارة : “القنبلة الجديدة قريبا أنت فرحة.. بعتذر من الآن لكل السناجل اللى بالعالم وأنا واحدة منهم". 

أغنية نداء شرارة الجديدة

أغنية أنت فرحة غناء نداء شرارة من كلمات آية علاء وألحان نداء شرارة وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج جان مارى رياشى.

مشوار المطربة نداء شرارة 

وتعد المطربة الأردنية نداء شرارة إحدى المطربات اللاتى قدمن عديد من الأعمال الجيدة والتى لاقت أعجاب جمهورها فى الوطن العربى خاصة بعد ظهورها الحقيقى فى برنامج “ذا فويس”. 

وقد ولدت نداء شرارة فى عمان ونشأت في حي القويسمة شرقي العاصمة الأردنية، لعائلة فقيرة وتعلمت الغناء من المطربات المصريات اللاتي حفظت أغانيهم منذ طفولتها، وأصيبت في صغرها بمرض في الكلى وظلت تتعالج لمدة 10 سنوات تتردد خلالها أسبوع كل شهر على المستشفى من سن 5 سنوات لسن 15 سنة.

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حرصت نداء شرارة على تقديم الأغاني والأدعية، إضافة إلى إحيائها حفلات في مصر ودائما ما تحرص على الظهور بإطلالات محتشمة. 

وتظل نداء شرارة من المواهب التى متلك قدرات فنية عالية ليس فقط فى الغناء بل ايضا فى التلحين والتأليف وشاركت في عدد من المسابقات الغنائية في الأردن وكانت تغني أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، ولم تنجح فيها بسبب ارتدائها الحجاب وتمسكت بحجابها ومظهرها المحتشم. 

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