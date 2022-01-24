شوقي غريب عن مباراة مصر وكوت ديفوار: المصري تحت الضغط يخرج أقصى ما لديه

تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن مباراة الفراعنة الكبار أمام كوت ديفوار في خضم منافسات كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في خضم منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا مساء الأربعاء المقبل.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "الإنسان المصري يخرج كل ما لديه وأقصى طاقة عنده تحت الضغط".

وأضاف: "فزنا بكم كبير من البطولات المجمعة، ونحن أكبر دولة في القارة حصدًا لهم".

وواصل: "فترة الراحة الطويلة أمر إيجابي جدًا، ربما لا نحصل على تلك الراحة في فترة الأجندة الدولية".

واختتم: "هناك حالة التفاف تامة من لاعبي منتخب مصر قبل مباراة كوت ديفوار".