الولايات المتحدة تكشف شرطها الأساسي لعقد اتفاق مع إيران

استبعد المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي، اليوم الإثنين، إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران دون الإفراج عن سجناء أمريكيين في إيران.

وقال مالي إلى وكالة رويترز للأنباء: "نرجح أن يكون الإفراج عن 4 معتقلين أمريكيين في إيران شرطا للتوصل إلى اتفاق نووي".

وأضاف مالي: "من الصعب العودة للاتفاق النووي بينما تحتجز إيران 4 أمريكيين أبرياء".

وتابع أنه يجرى حاليا محادثات غير مباشرة للإفراج عن الأمريكيين في طهران تزامنا مع مفاوضات الاتفاق النووي.

فيما أعلنت البحرية الأمريكية، أمس الأحد، اعتراض سفينة بدون علم في خليج عُمان، أبحرت من إيران وعلى متنها مواد تستخدم في صناعة المتفجرات.

وقال الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن سفينتين حربيتين أمريكيتين اعترضتا سفينة لا تحمل علمًا في خليج عُمان، انطلقت من إيران وعلى متنها مواد تُستخدم في صناعة المتفجرات، ويُعتقد أنها كانت في الطريق إلى اليمن.

وأضاف البيان "في 18 يناير اعترضت المدمرة يو إس إس كول وسفينة الدورية يو إس إس شينووك سفينة في خليج عمان لا تحمل علم أي دولة، انطلقت من إيران وكانت في طريق استُخدمت من قبل لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن".

وتابع البيان "عثرت القوات الأمريكية في أثناء تفتيش السفينة على 40 طنًا من سماد اليوريا، وهو مادة كيميائية تُستخدم في الزراعة، ولكن من المعروف كذلك أنه يُستخدم كمادة متفجرة".