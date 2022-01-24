ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بغرفة داخل مخبز بالدرب الأحمر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .

فقد أكدت معلومات وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

تم استهداف العقار وأمكن ضبط 3 أشخاص (مالك مخبز – وعاملان بذات المخبز) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بغرفة داخل المخبز ، وعثر بداخلها على أعمال حفر وأدوات الحفر والتنقيب ، و بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة اختطاف صاحب محل بازار والاعتداء عليه بعد احتجازه حيث تم تحديد وضبط الجناة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من العقيد خالد سيف مفتش المباحث يفيد ورود بلاغ لمباحث قسم شرطة الجمالية من سائق الذى قرر بأنه حال سيره بالمنطقة تلاحظ له قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون إحدى السيارات اقتياد أحد الأشخاص وإجباره على استقلال السيارة صحبتهم ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة ،وتبين أنها ملك سائق ، له معلومات جنائية ، مقيم بمنشأة ناصر، كما تم التوصل إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلٍ من شقيقه "له معلومات جنائية " ونجل الأول و أحد الأشخاص ، وجميعهم مقيمين بذات العنوان.

أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمحل سكنهم ، وبصحبته المجنى عليه صاحب محل بازار مصاب بكدمات وسحجات بالجسم محتجز داخل إحدى الغرف بالعقار محل الضبط ، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته .

واعترفوا بارتكاب الواقعة ، كما أقر أحدهم بأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه مما أثار حفيظته ، وخطط لارتكاب الواقعة .

وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وعقب علمهم بتواجد المجنى عليه بمحل البلاغ تمكنوا من اصطحابه وإجباره على استقلال السيارة صحبتهم واحتجازه داخل إحدى الغرف بالعقار محل سكنهم والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته .

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقواله ، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.