وسط تصعيد روسيا.. حلفاء الناتو يرسلون طائرات وسفنا حربية لتعزيز أمن شرق أوروبا

أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم الاثنين، عن إرسال مزيد من السفن والطائرات لتعزيز الردع والدفاع في شرق أوروبا، في الوقت الذي تواصل روسيا حشدها العسكري على الحدود مع أوكرانيا.

وقال بيان لحلف الناتو، إن حلفاءه أصبحوا يضعون قواتهم في حالة تأهب ويرسلون سفنًا وطائرات مقاتلة إضافية من أجل تعزيز الردع والدفاع في أوروبا الشرقية.

وفي الأيام الماضية، أصدر عدد من دول الناتو بيانات حول عمليات النشر الحالية أو المقبلة، فترسل الدنمارك فرقاطة إلى بحر البلطيق ومن المقرر أن تنشر 4 طائرات مقاتلة من طراز F-16 في ليتوانيا لدعم مهمة الشرطة الجوية طويلة الأمد لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.

كما ترسل إسبانيا سفنا للانضمام إلى القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي وتدرس إرسال طائرات مقاتلة إلى بلغاريا، فيما أبدت فرنسا استعدادها لإرسال قوات إلى رومانيا تحت قيادة الناتو.

ومن المقرر أن ترسل هولندا طائرتين مقاتلتين من طراز F-35 إلى بلغاريا اعتبارًا من أبريل لدعم أنشطة حلف الناتو في المنطقة، وتضع سفينة ووحدات برية في وضع الاستعداد لقوة الرد التابعة لحلف الناتو.

كما أوضحت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تدرس زيادة وجودها العسكري في الجزء الشرقي من الحلف، كما سمحت لإستونيا وليتوانيا ولاتفيا، بتزويد أوكرانيا بصواريخ وأسلحة أمريكية الصنع.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج: "أرحب بالحلفاء الذين يساهمون بقوات إضافية في الناتو.. سيواصل الحلف في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنها، بما في ذلك تعزيز الجزء الشرقي.. وسنستجيب دائمًا لأي تدهور في بيئتنا الأمنية، من خلال تعزيز دفاعنا الجماعي".