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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف بن شرقي: سأكمل مسيرتي مع نادي الزمالك إذا فاز المستشار

أشرف بن شرقى
أشرف بن شرقى

نجح المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى إحباط مخطط الدولى المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق لفسخ عقده فى يناير الجارى بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة على مدار 6 شهور سابقة منذ تولى لجنة حسين لبيب المسئولية وذلك بإيداع 12 مليون جنيه حساب اللاعب البنكى وإخطاره بذلك فى اليوم الأخير للمهلة التى حددها خلال الإنذار الذى أرسله للنادى .

وتلعب العلاقة الطيبة التى تجمع أشرف بن شرقى مع المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى المشرف على الكرة والذى تعاقد معه قبل 3 مواسم قادما من الهلال السعودى دورا مؤثرا فى تجدد بارقة الأمل فى تجديد "الأسد المغربى " لعقده مع النادى والذى ينتهى بنهاية الموسم خاصة بعد حصوله على جميع مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء وعودة الثقة فى العلاقة مع النادى والتى عانى من غيابها فى عهد اللجنة السابقة .

وكشفت مصادر أن أشرف بن شرقى اشترط الانتظار لنهاية الانتخابات البيضاء المقرر لها 11 فبراير المقبل لحسم تجديد عقده بالبقاء فى حال نجاح مرتضى منصور أو الرحيل .

ولم يحصل بن شرقى على عرض مادى مغرى حتى الآن من أى من الأندية الخليجية بجانب أن بيراميدز عرض عليه مليون دولار فى الموسم وهو اقل من المقابل المادى الذى يتقاضاه فى الزمالك سنويا بجانب أن مرتضى منصور وعده بالموافقة على وضع شرط جزائى فى عقده حال عدم قدرة المجلس على تعديل العقود التى ابرمتها اللجان السابقة بوضع شروط جزائية عند التجديد والتمديد لبعض النجوم .

ونجح مجلس إدارة نادى الزمالك فى إنهاء  العديد من الملفات الصعبة داخل القلعة البيضاء قبل إجراء الانتخابات المقبلة للنادي المنتظر لها  11 فبراير المقبل من خلال حل الأزمة المالية.

وقام مسئولو القلعة البيضاء بصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للاعبى فريق الكرة منذ أكثر من 6 أشهر.. ولم يتوقف الأمر عند صرف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى بعدما فتح مسئولو الزمالك خط المفاوضات مع جميع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع النادى بنهاية الموسم الجارى بهدف تجديد تعاقدهم وإنهاء هذا الملف وفقا لشروط النادى وإمكانياته دون الرضوخ لاى محاولات بإبتزاز النادى ماليا فى عقود خيالية .

مرتضى منصور أشرف بن شرقي بيراميدز الزمالك الانتخابات

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