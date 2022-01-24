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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالًا بالذكرى الـ 70.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يضعا أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

صدى البلد

وضع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أ.ح عمرو جميل مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، صباح اليوم، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات أمن سوهاج.

وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لأعياد الشرطة المصرية، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

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وأكد محافظ سوهاج على أهمية دور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات في سبيل تحقيق الأمن والأمان على أرض الوطن.

ووجه التحية لشهداء الشرطة وأسرهم، مشيرا إلى وقوف الشعب المصري ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة خلف القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صفا واحدًا لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

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