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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضه بيومين.. مصطفى خاطر يروج لفيلم تماسيح النيل Iصور

صدى البلد

شارك الفنان مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، صورا من كواليس فيلم “تماسيح النيل” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وروج الفنان مصطفى خاطر لعرض الفيلم في السينما، قائلا: “فيلم تماسيح النيل يوم الأربعاء ٢٦/١ بجميع دور العرض 🐊”

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شاهد.... الصور الأولى من فيلم "تماسيح النيل" قبل عرضه بالسينمات

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سوزان نجم الدين تشوق الجمهور لفيلم تماسيح النيل

يذكر أن فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

كان برومو الفيلم السينمائي الجديد “تماسيح النيل” قد حقق أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحه اليومين الماضيين وأعلنت الشركة المنتجة عن طرح الفيلم السينمائي الجديد "تماسيح النيل" يوم السادس والعشرين من شهر يناير الجاري، وهو ضمن الأعمال التي تعرض مع أول السنة الجديدة وموسم رأس السنة السينمائي .

وانتهت أيضا الشركة المنتجة مؤخرا من أكبر خطة دعاية سيشهدها السوق السينمائي، حيث انتهت من تصوير أكثر من 22 أفيش سينمائي لأبطال العمل الذين تخطى عددهم الـ 14 نجم ونجمة، وهو رقم لم يسبق له مثيل في حملات الدعاية الخاصة بالسينما في مصر، وتنوعت بين الأفيش الرئيسي للفيلم الذي يضم كل الأبطال وافيشات أخرى تضم نجوم الكوميديا بالفيلم، وثالثة تضم ثنائيات ومجموعات من الأبطال حسب أدوارهم والقصص الدرامية التي يشاركون بها داخل أحداث الفيلم بالإضافة إلى افيش خاص لكل نجم .

مصطفى خاطر فيلم تماسيح النيل السوق السينمائي الدعاية سليمان عيد سوزان نجم الدين كوميدي

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