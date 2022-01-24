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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشييع جثامين ضحايا التسمم الغذائي من أسرة واحدة في البحيرة

تشيع جثث ضحايا التسمم
تشيع جثث ضحايا التسمم الغذائي في البحيرة

شيع المئات من أهالي قرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، جثث ضحايا حادث تسمم غذائي  من أسرة واحدة بمقابر العائلة.

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بداية الواقعة 

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من مستشفى العام شبراخيت باستقبال كل جثث كل من :"محمد أحمد عيسى ٣٨ سنة، سيد أحمد عيسى ٦٧سنة، فردوس محمد زايد ٦٠ سنة، ٥ أشخاص آخرين مصابين وهم :" محمد محمد سيد عيسى، ٨ سنوات، سالمة محمد عيسي، ٧ سنوات، فريدة محمد عيسي،٣ سنوات، ميار وائل سيد أحمد، ١٢ سنة، أحمد محمد أحمد ٤ سنوات "في حادث تسمم غذائي، مقيمين في قرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

إصابة ٤ أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي

أصيب ٤ أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه تسمم غذائي، في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من مستشفى العام بدمنهور باستقبال كل من :"هويدا صلاح فهمى،40 سنة، ندى عادل أحمد 16 سنة، رؤى عادل احمد 13، محمد عادل احمد 10 سنوات" مصابين بحالة إعياء ومغص وقيء، و اشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة فاسدة.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة.

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