بعد تعافيها.. بسمة وهبة: أوميكرون كان يضرب جسمي مثل منفضة السجاد.. فيديو

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، كواليس رحلة تعافيها من الإصابة بمتحور فيروس كورونا “أوميكرون”.

وقالت "بسمة"، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "الحمدلله مرت على خير رغم صعوبتها".

وأشارت: "أنا كنت من الناس شديدة الحرص منذ ظهور فيروس كورونا، وكنت بأخذ جميع الاجراءات الاحترازية، وكانت الناس تقول عليا أنتي أوفر".

وأوضحت أن الإصابة كانت صعبة للغاية عليها بسبب تلقيها جرعة واحدة من لقاح كورونا"، متابعة: "كنت أشعر أن أوميكرون يضرب جسمي مثل منفضة السجاد".

وأردفت: "ربنا قدر لي أن أعيش هذا الابتلاء، وربنا يبعده عن أي حد"، لافتة: "نصيحة مني للناس خلوا بالكم وبلاش تهاون مع الفيروس"، موجهة الشكر لجمهورها، قائلة: "بدعواتكم مريت من المحنة بسهولة".