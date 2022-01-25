عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحت التمويهات .. فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الأنظار من جديد |صور

تحت التمويهات .. فورد
تحت التمويهات .. فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الانظار

تعتبر فورد برونكو رابتور واحدة من اقوى الاصدارت التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تكتسب شهرة بالاسواق العالمية لما تتمتع به من مقاومات كثيرة، مثل قوة المحرك، والاطلالة الخارجية التي تمنحها افضلية السير على بعض الطرق الوعرة، إلى جانب التجهيزات الخاصة بالصانع المخضرم.

فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الانظار من جديد 

فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الانظار من جديد

 

ويبدو ان الصور التجسسية ارادت ان تبهر محبي هذه النسخة، وذلك بعد ان ظهرت السيارة فورد برونكو رابتور 2023 ولكن مع بعض التمويهات، وعلى الرغم من ذلك استطاعت العدسات أن ترصد ملامح كبيرة خاصة بالهيكل الخارجي، مع توقعات اخرى بشأن قوة المحرك.

فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الانظار من جديد 

حيث تدور الشائعات حول تمتع هذه النسخة بمحرك ايكو بوست سداسي الاسطوانات طراز V6، مع قوة متوقعة تقترب من 400 حصانا، مما يمنحها الافضلية عن بعض المحركات الحالية صاحبة الـ 330 حصانا، وبسعة لترية تقدر بـ 2700 سي سي.

فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الانظار من جديد 

ولكن مازالت كل هذه التكهنات لم تكشف عن امرها بعد في انتظار البايانات الرسمية من قبل قورد، والتي تقطع كافة الشكوك الخاصة بقوة الاداء، وعلى صعيد التصميم الخارجي فظهرت برونكو وهي ترتكز على عجلات كبيرة الحجم ذات نقوش بارزة وغائرة.

فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الانظار من جديد 

كما دعمت بجنوط رياضية باللون الاسود، مع وجود عتبات جانبية بارزة لسهولة صعود المقصورة، ولضمان مستوى حركي افضل، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وواجهة امامية من مصابيح دائرية، وصادم امامي مرتفع، بالاضافة إلى انظمةتعليق قوية كعادة رابتور.

فورد برونكو رابتور فورد برونكو رابتور 2023 رابتور 2023 برونكو رابتور 2023

ترشيحاتنا

هل يحل اكل الجراد حي أو ميت في الإسلام ؟ اعرف الإعجاز العلمي

كلهم بايظين! .. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

شديد اللهجة.. تحذير أمريكي لروسيا بسبب أوكرانيا

علاج الكسل عن الصلاة.. طريقة مجربة وبسيطة سارع بتنفيذها

شاومي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Redmi Note 11S

شيماء سيف تكشف نتيجة مسحة كورونا الثانية.. خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلهم بايظين! .. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 25 يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ابن عمها.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. ورد صادم منها

الشبح يثير ذعر العالم.. سلالة متحورة جديدة من أوميكرون

كريم عبد العزيز وأحمد السقا في كواليس تصوير الاختيار 3

8 نجوم في بدلة الضابط.. من الممثل الأبرز اقناعًا في تاريخ السينما المصرية؟

فيديو

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

فى حوار خاص| مدير مركز حيوانات التجارب : لم نرصد كورونا فى العينات الواردة .. ونستهدف حماية الثروة الداجنة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ