تحت التمويهات .. فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الأنظار من جديد |صور

تعتبر فورد برونكو رابتور واحدة من اقوى الاصدارت التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تكتسب شهرة بالاسواق العالمية لما تتمتع به من مقاومات كثيرة، مثل قوة المحرك، والاطلالة الخارجية التي تمنحها افضلية السير على بعض الطرق الوعرة، إلى جانب التجهيزات الخاصة بالصانع المخضرم.

فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الانظار من جديد

فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الانظار من جديد

ويبدو ان الصور التجسسية ارادت ان تبهر محبي هذه النسخة، وذلك بعد ان ظهرت السيارة فورد برونكو رابتور 2023 ولكن مع بعض التمويهات، وعلى الرغم من ذلك استطاعت العدسات أن ترصد ملامح كبيرة خاصة بالهيكل الخارجي، مع توقعات اخرى بشأن قوة المحرك.

فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الانظار من جديد

حيث تدور الشائعات حول تمتع هذه النسخة بمحرك ايكو بوست سداسي الاسطوانات طراز V6، مع قوة متوقعة تقترب من 400 حصانا، مما يمنحها الافضلية عن بعض المحركات الحالية صاحبة الـ 330 حصانا، وبسعة لترية تقدر بـ 2700 سي سي.

فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الانظار من جديد

ولكن مازالت كل هذه التكهنات لم تكشف عن امرها بعد في انتظار البايانات الرسمية من قبل قورد، والتي تقطع كافة الشكوك الخاصة بقوة الاداء، وعلى صعيد التصميم الخارجي فظهرت برونكو وهي ترتكز على عجلات كبيرة الحجم ذات نقوش بارزة وغائرة.

فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الانظار من جديد

كما دعمت بجنوط رياضية باللون الاسود، مع وجود عتبات جانبية بارزة لسهولة صعود المقصورة، ولضمان مستوى حركي افضل، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وواجهة امامية من مصابيح دائرية، وصادم امامي مرتفع، بالاضافة إلى انظمةتعليق قوية كعادة رابتور.