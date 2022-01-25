تحت التمويهات .. فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الأنظار من جديد |صور

تعتبر فورد برونكو رابتور واحدة من اقوى الاصدارت التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تكتسب شهرة بالاسواق العالمية لما تتمتع به من مقاومات كثيرة، مثل قوة المحرك، والاطلالة الخارجية التي تمنحها افضلية السير على بعض الطرق الوعرة، إلى جانب التجهيزات الخاصة بالصانع المخضرم.
فورد برونكو رابتور 2023 تخطف الانظار من جديد
ويبدو ان الصور التجسسية ارادت ان تبهر محبي هذه النسخة، وذلك بعد ان ظهرت السيارة فورد برونكو رابتور 2023 ولكن مع بعض التمويهات، وعلى الرغم من ذلك استطاعت العدسات أن ترصد ملامح كبيرة خاصة بالهيكل الخارجي، مع توقعات اخرى بشأن قوة المحرك.
حيث تدور الشائعات حول تمتع هذه النسخة بمحرك ايكو بوست سداسي الاسطوانات طراز V6، مع قوة متوقعة تقترب من 400 حصانا، مما يمنحها الافضلية عن بعض المحركات الحالية صاحبة الـ 330 حصانا، وبسعة لترية تقدر بـ 2700 سي سي.
ولكن مازالت كل هذه التكهنات لم تكشف عن امرها بعد في انتظار البايانات الرسمية من قبل قورد، والتي تقطع كافة الشكوك الخاصة بقوة الاداء، وعلى صعيد التصميم الخارجي فظهرت برونكو وهي ترتكز على عجلات كبيرة الحجم ذات نقوش بارزة وغائرة.
كما دعمت بجنوط رياضية باللون الاسود، مع وجود عتبات جانبية بارزة لسهولة صعود المقصورة، ولضمان مستوى حركي افضل، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وواجهة امامية من مصابيح دائرية، وصادم امامي مرتفع، بالاضافة إلى انظمةتعليق قوية كعادة رابتور.