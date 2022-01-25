نشرة أخبار العالم.. جيش بوركينا فاسو يعلن عزل الرئيس وتعليق العمل بالدستور.. الحريري يعتزل الحياة السياسية.. وإدانات واسعة لهجمات الحوثيين الصاروخية على الإمارات والسعودية

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بوركينا فاسو.. الجيش يعلن عزل الرئيس وتعليق الدستور وإقالة الحكومة

أعلن ضباط في جيش بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، عزل الرئيس روش مارك كابوري من منصبه، وتعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان.

نجاة رئيس بوركينا فاسو من محاولة اغتيال

أعلن الحزب الحاكم في بوركينا فاسو، الاثنين، أن الرئيس روش مارك كابوري نجا من محاولة اغتيال، مضيفاً أن ما بدا على أنه تمرد قام به بعض الجنود، الأحد، تحول بسرعة إلى انقلاب.

أول رد فعل لواشنطن وأوروبا على انقلاب بوركينا فاسو

دخلت الولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي على خط الأزمة في بوركينا فاسو التي أعلن العسكريون بها انقلابًا عسكريًا ، ودعوا إلى وقف البرلمان والعودة إلى الدستور، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

لبنان.. سعد الحريري يعلن تعليق عمله بالحياة السياسية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، اليوم الاثنين، تعليق عمله بالحياة السياسية، داعيا عائلته في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها.

أول تعليق من ميقاتي على قرار الحريري تعليق نشاطه السياسي

علق رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، على قرار سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، تعليق عمله بالحياة السياسية، ودعوته لعائلته في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها.

واشنطن: مستعدون لمفاوضات مباشرة وعاجلة مع إيران

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين، أن واشنطن مستعدة لمفاوضات مباشرة وعاجلة مع إيران، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

قرار عاجل من بريطانيا بشأن القادمين إليها

أعلنت حكومة بريطانيا، الاثنين، رفع كل قيود السفر الصحية عن جميع الوافدين الملقحين بالكامل ضد فيروس كورونا اعتباراً من 11 فبراير المقبل.

فرنسا تدين هجمات الحوثيين الصاروخية على الإمارات والسعودية

أدانت فرنسا، الاثنين، بأشد العبارات إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على الإمارات والسعودية معبرة، عن دعمها المطلق لهما وحرصها على أمنهما و أمن و استقرار المنطقة.

بيان عاجل من الإمارات حول هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي

أعلنت الإمارات، اليوم الإثنين، احتفاظها بحق الرد على الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضيها، مؤكدة أنها لن تمر دون عقاب.

الجزائر تدين هجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية

أعربت الجزائر، الاثنين، عن إدانتها واستنكارها لتوالي الاعتداءات على السعودية ودولة الإمارات، مؤكدة تضامنها مع البلدين.

الولايات المتحدة تدين هجوم ميليشيا الحوثي على أبوظبي

أدانت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الأخير على الإمارات العربية المتحدة من قبل ميليشيا الحوت الإرهابية، وجددت التأكيد على سياسة تعزيز دفاعات الإمارات والسعودية.

استقالة مسئولة كبيرة برئاسة الجمهورية في تونس

أعلنت نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس تونس قيس سعيد، اليوم الاثنين، أنها استقالت من منصبها بسبب اختلاف وجهات النظر.