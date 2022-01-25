بسمة وهبة: 25 يناير درس تاريخي مهم ورسالة ضد كل معتدٍ وكاره.. فيديو

هنأت الإعلامية بسمة وهبة، المصريين بمناسبة احتفالات 25 يناير بعيد الشرطة رقم 70، مؤكدة:" كل سنة وشرطة مصر وكل عسكري ومجند وضابط في وزارة الداخلية في خير وسعادة وتفوق دائم".

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أن مصر ستظل أقوى وأبقى بفضل رجالها المخلصين في كل مكان، مشددة :"عايشين في خير البلد دي بتضحيات الرجال الشجعان.. 25 يناير تاريخ الرجولة والشجاعة من جديد، وعرفنا من خلالها إن مصر عندها رجالة مهما كانت الظروف، لكهم قادرين على مواجهة الأعداء بقوة وبدون خوف، حتى لو كان الثمن روحهم ودمهم".

وواصلت:"25 يناير درس تاريخي مهم ورسالة من قبل رجال الشرطة لكل معتدي وكاره للبلد، تؤكد أن رجال مصر لا يعرفون معنى الاستسلام، وسيحاربون بكل نقطة دم، حتى يكتبوا للوطن السلامة والاحترام".



