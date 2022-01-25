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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل بحضور أبطاله

تماسيح النيل
تماسيح النيل

يقام اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل، وذلك بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر بحضور أبطال العمل 

مصطفى خاطر يروج لفيلم تمسيح النيل

 

شارك الفنان مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، صورا من كواليس فيلم “تماسيح النيل” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وروَّج الفنان مصطفى خاطر لعرض الفيلم في السينما، قائلا: “فيلم تماسيح النيل يوم الأربعاء 26 - 1بجميع دور العرض ”

يذكر أن فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

وحقق برومو الفيلم السينمائي الجديد “تماسيح النيل” أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحه اليومين الماضيين وأعلنت الشركة المنتجة عن طرح الفيلم السينمائي الجديد "تماسيح النيل" يوم السادس والعشرين من شهر يناير الجاري، وهو ضمن الأعمال التي تعرض مع أول السنة الجديدة وموسم رأس السنة السينمائي .

وانتهت الشركة المنتجة مؤخرا من أكبر خطة دعاية سيشهدها السوق السينمائي، حيث انتهت من تصوير أكثر من 22 أفيش سينمائي لأبطال العمل الذين تخطى عددهم الـ 14 نجما ونجمة، وهو رقم لم يسبق له مثيل في حملات الدعاية الخاصة بالسينما في مصر، وتنوعت بين الأفيش الرئيسي للفيلم الذي يضم كل الأبطال، وأفيشات أخرى تضم نجوم الكوميديا بالفيلم، وثالثة تضم ثنائيات ومجموعات من الأبطال حسب أدوارهم والقصص الدرامية التي يشاركون بها داخل أحداث الفيلم بالإضافة إلى افيش خاص لكل نجم .

تماسيح النيل فيلم تماسيح النيل مصطفى خاطر نجم مسرح مصر الشركة المنتجة

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