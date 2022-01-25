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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في حضن أخرى.. كاميرات المباراة تفضح خيانة مشجع لحبيبته|صور

مشجع
مشجع

تساءل الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "ماذا بين هذا المشجع الأمريكي وبين الله، حتى تراه حبيبته والعالم أجمع أثناء خيانته على الهواء مباشرة.

 

وذلك بعدما رصدته كاميرات التليفزيون خلال ماتش نهائي السوبر لفريق دالاس كاوبويز الأمريكي.

 

تسببت كاميرات التليفزيون في كشف خيانة أحد مشجعي فريق دالاس كاوبويز الأمريكي، بعدما رأته حبيبته يحتضن امرأة أخرى في المدرجات.

 

وقد زادت مصيبته واحدة عندما خسر فريقه بطولة سوبر بول السنوية الأمريكية، قبل أن تفضح حبيبته خيانته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت الصورة.

 

وفي لحظة، خسر الرجل حبيبته وخسر فريقه المفضل البطولة، بسبب تعاطف مخرج المباراة معه وتسليط الضوء على اللحظة العاطفية التي جمعته برفيقته.

 

لكن تلك اللحظة المؤثرة التي رصدتها الكاميرات للتعبير عن خيبة أمل المشجعين بخسارة المباراة لم تكن بين رجل وحبيبته بل جمعت رجل خائن بعشيقته أمام العالم.

 

فقد انتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مشجي الفريق المحبطين، لتراها حبيبته وتكتشف خيانته بالصدفة البحتة.
 

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