الصحف الإماراتية.. تضامن عربي ودولي مع الإمارات.. الحريري يعلن الاعتزال.. أسباب تفشي أوميكرون.. وتطور خطير في أزمة أوكرانيا

الصحف الإماراتية:

*تضامن عربي ودولي مع الإمارات ضد الهجمات الحوثية

*تطورات جديدة بشأن أزمة سجن الحسكة السوري

*أسباب سرعة انتشار متحور أوميكرون



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، أمس، اتصالاً هاتفياً مع عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أعرب خلاله عن إدانته واستنكاره الشديدين التفجير الذي استهدف مدينة لاهور الباكستانية، وأسفر عن قتلى وجرحى.

وأكد، خلال الاتصال، تضامن الإمارات، ووقوفها مع باكستان وشعبها الصديق، في مواجهة العنف والإرهاب بجميع صوره، والذي يتنافى مع المبادئ الإنسانية وينتهك القوانين والأعراف الدولية.

ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن عدد إصابات فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنه تم تسجيل 1651 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 28 حالة جديدة.

ومن سوريا، رفعت دمشق وموسكو منسوب تعاونهما العسكري على الأراضي السورية، وبعدما اعتاد مسرح العمليات السوري على دوريات عسكرية لقواتهما البرية، سيّر البلدان أمس، أول دورية جوية مشتركة فوق الأراضي السورية، ربطها مراقبون بالهجمات الإسرائيلية التي تكثفت أخيراً على أهداف داخل الأراضي السورية، ومنها ما هو موجود في الساحل السوري.

وقامت الطائرات الروسية والسورية بدوريات مشتركة على طول الحدود السورية، حيث امتدّ مسار الدوريات على طول مرتفعات الجولان، ثم على طول الحدود الجنوبية، وعلى طول نهر الفرات والمناطق الشمالية من سوريا، وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية.

وفي لبنان، علن سعد الحريري رئيس الحكومة اللبناني السابق "تعليق" نشاطه في الحياة السياسية وعزوفه عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، لاقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني".

وجاء ذلك بعد سلسلة انتكاسات مني بها مالياً وسياسياً في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل أزمة سياسية واقتصادية ومالية حادة تشل لبنان. وأوضح أنه لن يتقدم كذلك "بأي ترشيحات من تيار المستقبل" الذي يتزعمه "أو باسم التيار".

إلى تونس، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح إثر عملية طعن بسكين قام بها رجل يعاني كما يبدو من اضطرابات نفسية في مترو بوسط العاصمة تونس كما علمت وكالة فرانس برس لدى وزارة الداخلية الاثنين.

وقالت مسؤولة في الوزارة إن المهاجم الذي كان يقيم في إيطاليا وعاد الى تونس منذ 2020 "يعاني من مشكلات نفسية بحسب عائلته" موضحة ان أيا من الجرحى لم يصب بجروح خطرة.

وأضافت أن تحقيقات جارية "لتحديد ظروف وطابع هذا العمل" الذي وقع مساء الأحد.

وقالت نقابة للشرطة على صفحتها على فيسبوك الأحد إنه "على إثر تواجد زملائنا التابعين لمصلحة تأمين وسائل النقل العمومي بادارة شرطة النجدة بصدد تأمين محطة باب عليوة واثناء توقف المترو لاحظ زملاؤنا حركة غير عادية وتدافعا عنيفا بين الركاب قصد الخروج هربا من شيء ما".

ودوليا، كشفت دراسة طبية حديثة عن السبب العلمي وراء سرعة انتشار متحور فيروس كورونا الأحدث «أوميكرون».

وأوضحت الدراسة، التي أجراها الدكتور أندريه إيسايف، مدير مركز الأبحاث الجينية الروسي، أن «أوميكرون» يمتلك القدرة على الانتقال بين البشر عن طريق العين.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج،

دانت دولة الإمارات، بشدّة، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، بصاروخين باليستيين. وأكدت أن هذا الاستهداف الآثم لن يمرّ من دون رد.



وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الردّ على تلك الهجمات الإرهابية، وهذا التصعيد الإجرامي الآثم. واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وفي ليبيا، فتح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة تتولّى خلافة حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي قال: إن ولايتها انتهت ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في أداء مهامها، في خطوة تنذر بصدام سياسي في الأيام المقبلة، فيما اقترحت لجنة خريطة الطريق البرلمانية، إجراء تصويت على الحكومة، إما بالتمديد لها وإما بإقالتها وتغييرها، في جلسة اليوم الثلاثاء، في حين أكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة التجديد للبعثة الأممية في ليبيا بولاية جديدة إضافة إلى دعم الانتخابات وسحب المرتزقة.

ومن سوريا، بدأت طائرات عسكرية سورية وروسية، أمس الاثنين، تنفيذ دوريات مشتركة في المجال الجوي على طول الحدود السورية، فيما يخطط الجانبان لتسيير هذه الدوريات بانتظام، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، في وقت اقتحمت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، البوابة الرئيسية لسجن غويران في الحسكة، حيث يتحصن عدد من عناصر «داعش»، وسط أنباء عن استسلام العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي، بعد خمسة أيام من المعارك أسفرت عن سقوط 154 قتيلاً.

ودوليا، حثت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، دول العالم على العمل معاً لوضع نهاية للمرحلة الحرجة من جائحة «كورونا»،وحذرت من خطورة افتراض أن العالم أصبح في «الشوط الأخير من اللعبة»، وسجلت دول مثل روسيا والهند وإيطاليا والبرازيل والمكسيك عدداً قياسياً جديداً من الإصابات، وفرضت السلطات الصينية فحوصات إجبارية على مليوني ساكن في حي بالعاصمة بكين، وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل صدامات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للقيود الصحية.

فيما أعلن البنتاجون الاثنين، أن الولايات المتحدة وضعت ما يصل إلى 8500 عسكري في حالة تأهب قصوى، استعداداً لاحتمال نشرهم في عداد قوات حلف شمال الأطلسي، إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي: «إن عدد العسكريين الذين وضعهم وزير الدفاع في حالة تأهب قصوى يصل إلى 8500 عسكري»، مؤكدا أنه «في الوقت الراهن لم يُتخذ أي قرار بشأن نشر قوات خارج الولايات المتحدة» لكن «من الواضح جدا أنه ليست لدى الروس حاليا نية لخفض حدة التوتر».

ومن صحيفة الاتحاد، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الثلاثاء، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في صنعاء.

