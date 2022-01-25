بسبب البودي جاردات.. معجب يضرب جوهرة ويشد شعرها أثناء وصلة رقص "فيديو"

كشف مدير أعمال الراقصة جوهرة عن تفاصيل تعرضها لموقف محرج من خلال معجب في حفل زفاف أحيته الراقصة الروسية.

لحظة ضرب جوهرة

وقال مدير أعمال جوهرة في تصريحات صحفية إن جوهرة كانت تحيي حفل زفاف أمس، وفجأة خرج لها أحد الحاضرين مُصرًا على التقاط صورة تذكارية معها أثناء تقديمها فقرتها"، لتصبح لحظة ضرب جوهرة مثار اهتمام كبير على منصات البحث.

وأضاف مدير أعمال الراقصة جوهرة "بعد توقف رقص جوهرة تدخل الحراس الشخصيين لمنعه من إيقاف فقرة رقص جوهرة، فقرر المعجب الذي تحول لمتهجم شد شعر جوهرة والاشتباك معها انتقامًا منها لتدخل الحراس الشخصين لـ جوهرة ".

وبعيدا عن لحظة ضرب جوهرة ووقف وصلة رقص جوهرة تألقت الراقصة الروسية "جوهرة" حداد في جلسة تصوير جديدة خضعت لها فى "دبي" وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

وظهرت الراقصة جوهرة بإطلالة مميزة مرتدية روب أبيض أنيق، اتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على الماكياج الناعم، الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتحرص الراقصة "جوهرة" على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كان آخر عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة كليب مطربا المهرجانات، حسن شاكوش، وحماده مجدي، بعنوان "بسكوتاية مقرمشة"، والأغنية من كلمات وألحان، مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف توتي.

وللمزيد حول لحظة ضرب جوهرة في حفل زفاف شاهد الفيديوجراف التالي: