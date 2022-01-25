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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد أنتشار القمامة والروائح الكريهة:

مشروع حضاري.. الهيئة الهندسية تطور سوق المنهل بمدينة نصر

منطقة سوق المنهل
منطقة سوق المنهل

بعد تعدد شكاوى أهالي المنطقة التاسعة بمدينة نصر ، من انتشار مخلفات سوق المنهل وبيع الخراف والمواشي ، التي حولت المنطقة إلى الفوضى والعشوائية، تولت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ، تطوير السوق وجعله سوقا حضاريا يليق بأعمال التطوير التي تشهدها الدولة المصرية، وسط فرحة عارمة من قبل الأهالي .

مئات الشكاوى على صفحات السوشيال ميديا، وجروبات الفيس بوك ، طالبت بإنقاذهم وإنقاذ حياة ابنائهم ، بعد تحويل المنطقة التاسعة بمدينة نصر لبؤرة من العشوائية، نتيجة انتشار المخلفات وانبعاث الروائح الكريهة على سكان العقارات الملاصقة للسوق ، فضلا عن بيع المواشي بالسوق وتراكم المخلفات .

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حملات دورية من قبل الأجهزة التنفيذية لإزالة سوق المنهل العشوائي، بعد شكاوى السكان من انتشار الباعة والإشغالات بصورة عشوائية واحتلالهم الطرق ، وتركهم اطنان من المخلفات التي تؤثر سلبا على سكان المنطقة ، إلا أنهم الباعة سرعان ما يعودون مرة أخرى لاحتلال المنطقة .

وقامت الأجهزة المعنية بقيادة العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر ، برفع كافة التعديات والإشغالات بمنطقة سوق المنهل بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر أول، في إطار إعلاء كلمة القانون والتصدي لكافة أنواع المخالفات ولاسيما المخالفات الإنشائية.

 وأسفرت جهود الحملة عن رفع الإشغالات وإزالة المخالفات بمحيط سوق المنهل ، وسوق الخردة والروبابيكيا بالمنطقة التاسعة، ورفع أطنان من المخلفات.

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سوق المنهل الهيئة الهندسية المنطقة التاسعة مدينة نصر السوشيال ميديا مخلفات

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