هؤلاء أبرزهم .. فنانون يتضامنون مع منى زكي .. فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، فنانون يتضامنون مع مني زكي.. هؤلاء أبرزهم.

ووفقا للتقرير، وبعد الجدل الذي لاحق فيلم "أصحاب ولا أعز" على "نتفلكس"، وتعرض الفنانة مني زكي لهجوم وانتقادات حادة، أعلن إعلاميون وفنانون تضامنهم معها.

وخلال التقرير، قال عمرو أديب: "ليه فجأة نسيتوا دول مين.. دا أحمد حلمي ومني زكي.. واللي بيقول هيطلقها واللي أكتشف.. أكتشف أيه وعمل أيه أنتوا أزاى بتكلموا أحمد حلمي كدا.. دا أحمد حلمي ودي مني زكي.. ازاى فى ساعتين تلاتة تتجردوا من كل الإنسانية وتقطعوا الناس كدا دا فيلم".

وقالت الفنانة إليسا، فى تغريدة لها عبر التويتر: "ليش عم نرجع لورا؟.. كانت أفلامنا فيها عرى وقبلات ومشاهد جنسية وكنا نتقبلها ونحضرها وما بيصير أزمات.. ليش عم نرجع لورا بدل ما نتقدم بمنطق التقبل والحرية؟ حاج نتخبا.. بالنهاية اللي مش موافق ما يحضر والمنصة منا إلزامية والفيلم متوفر لمن يريد وماعم ينفرض عا كل الناس.. وانا شخصيا كتير حبيتوا".

ومن جانبها، أضافت الفنانة كندة علوش عبر التويتر: "كل الشكر للدكتور أشرف زكي ونقابة المهن التمثيلية لوقوفها إلى جانب الفنانين ضد أى إعتداء لفظي أو إساءة من حق كل شخص أن يعجب بأى عمل فني أو يرفضه.. ومن حقه التعبير عن رفضه أو إستيائه من المضمون الفكرى او الفني للعمل.. ولكن دون الإساءة لصناع الفيلم بشكل شخصي باستخدام ألفاظ مسيئة ومهينة".

وأشارت الفنانة كارول سماحة عبر التويتر: "أعجبتني كثيرا النسخة العربية لفيلم أصحاب ولا أعز.. أداء رائع لجميع الممثلين السيناريو والإخراج متقن.. تحية خاصة للمبدعة مني زكي تعجبني دائما الأعمال الواقعية والتي تكشف المستور.. وتكسر التابوهات وتظهر الحقائق كما هي وأستمروا".

وقال الفنان أحمد فهمي: "الهجوم على الفيلم لم يقلل أو يزيد من قيمة مني زكي الفنية"، متعجبا من إنتقاد الجمهور للعمل ولمني زكي من منطلق أخلاقي.

وكان من ضمن الفنانين المتضامنين مع الفنانة مني زكي والفيلم، الفنانة أصالة، قائلة: "من حسن حظي تابعت إمبارح هالفيلم الرهيب المتقن بشكل رائع وحوار مني زكي وتمثيل عبقري ويخص مني زكي اللي ما شفت بحياتي حدا صادق وحقيقي مثلها".

وكانت قد أعلنت نقابة المهن التمثيلية دعمها أيضا للفنانة.

وفي سياق متصل،كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن رأيها في فيلم أصحاب ولا أعز، بعد حالة الجدل التي أثيرت حول الفيلم بسبب المثلية الجنسية.



وقالت الهام شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" لو اتعرض عليا دور منى زكي في الفيلم ده هعمله ".

وأضافت إلهام شاهين:" ده أجمل وانضج دور لـ منى زكي وأداؤها كان رائعا ووصلت كل معاني الفيلم بمنتهى الاحترام، ولم أجد لحظة تسببت في خدش حياء المشاهد".



وتابعت إلهام شاهين:" معظم أحداث الفيلم تحدث في المجتمعات العربية"، مضيفة :" منصة نتفلكس منصة دولية وغير متواجدة في كل المنازل المصرية ويتم دفع أموال لمشاهدة الأعمال المتواجدة عليها ".

وأكملت الهام شاهين :" أرى أن الفيلم رائع وأحيي صناع الفيلم بالكامل وكان مباراة في التمثيل وبرافو لكل الممثلين ".