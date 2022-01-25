عميد تجارة عين شمس: لا يوجد تعديل في مواعيد الامتحانات

صرح الدكتور خالد قدرى عميد كلية تجارة جامعة عين شمس أن امتحانات الفصل الدراسي الأول مستمرة طبقا للجداول المعلنة ولايوجد اي تعديل في مواعيد الامتحانات .

وأكد الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أن الجامعة وضعت خطة تستهدف منع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجامعية، تتضمن متابعة التزام مراقبي اللجان بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من وجود المسافات البينية المشار إليها بين أماكن جلوس الطلاب، ومتابعة إجراءات تهيئة قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية والمكافحة.

وصرح عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تراعي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات الامتحانات، خاصة وأن الجامعة تمتلك الخبرة من تجربة إتمام امتحانات نهاية العام الجامعي الماضي لطلاب السنوات النهائية.

وأضاف الدكتور خالد قدري، أنه يتم التأكد من أن جميع الطلاب حاصلون على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وجامعة عين شمس بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح.

وأوضح عميد الكلية التجارة جامعة عين شمس، أنه تم توجيه أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة عن كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على السادة الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

وشدد "قدري"، على ضرورة التزام جميع منتسبي الكلية بارتداء الكمامات والقفازات عند الدخول من بوابات الجامعة وأثناء فترة الامتحان، كما سيتم خلال فترتي الامتحان اتخاذ إجراءات التعقيم اللازمة للجان، و تهوية لجان الامتحانات بصورة جيدة.

وأوضح الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان لمرحلة البكاريوس 55815 طالبا وطالبة، بشعب الدراسة باللغة العربية والانجليزية والفرنسي، إضافة إلى برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية والانجليزية، وكذا برنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية، وعدد طلاب التعلم المدمج 8008 طلاب.

وقد أعلن مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس عن قرار الإدارة المركزية للبعثات بشأن مد فترة التقدم للإعلان السابع من برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسي 2021/2022 حتى 24/2/2022.



أكد الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق أكبر استفادة مؤسسات التعليم العالي بالمنحة المقدمة واضاف نأمل أن يعطي ذلك فرصة اكبر للسادة منتسبي جامعة عين شمس بتحقيق شروط المنحة للتقدم لها.



للاطلاع علي طريقة التقدم للبرنامج، يمكن متابعة الفيديو المتاح في الموقع التالي: https://www.asu.edu.eg/.../extending-the-application...