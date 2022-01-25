رئيس كاف يعقد مؤتمرا صحفيا عاجلا بسبب كارثة استاد أوليمبي

يعقد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف" مؤتمرا صحفيا عاجلا، اليوم "الثلاثاء"، بسبب كارثة استاد أوليمبي، التي وقعت أمس الاثنين، خلال مباراة الكاميرون وجزر القمر، ضمن منافسات دور الـ 16، من بطولة أمم إفريقيا 2022.

وكتب الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر": سيعقد رئيس الكاف الدكتور باتريس موتسيبي مؤتمراً صحفياً عاجلاً اليوم في ملعب أحمدو أهيدجو في الساعة 13:30".

🔴CAF President Dr Patrice Motsepe will hold an urgent Press Conference today at Ahmadou Ahidjo Stadium at 13h30.

Venue: Ahmadou Ahidjo

Time: 13h30

When: Today, 25 January 2022 pic.twitter.com/GTcMZXkzVD — CAF Media (@CAF_Media) January 25, 2022

وأعلنت الحكومة الكاميرونية، خلال الساعات الماضية ارتفاع عدد ضحايا حادثة التدافع أمام استاد أوليمبي إلى 8 قتلي، بالإضافة إلى 38 مصابا.

وصرح مسؤولون بالكاميرون بأن حوالي 50 ألف شخص حاولوا حضور المباراة، حيث تبلغ سعة الملعب 60 ألف متفرج، لكن لم يكن من المفترض أن يكون أكثر من 80% ممتلئًا؛ بسبب القيود المفروضة على حجم الجمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن منتخب الكاميرون حجز مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2022، بالفوز على جزر القمر بهدفين مقابل هدف.