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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس كاف يعقد مؤتمرا صحفيا عاجلا بسبب كارثة استاد أوليمبي

باتريس موتسيبي رئيس
باتريس موتسيبي رئيس الكاف

يعقد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف" مؤتمرا صحفيا عاجلا، اليوم "الثلاثاء"، بسبب كارثة استاد أوليمبي، التي وقعت أمس الاثنين، خلال مباراة الكاميرون وجزر القمر، ضمن منافسات دور الـ 16، من بطولة أمم إفريقيا 2022.

وكتب الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر": سيعقد رئيس الكاف الدكتور باتريس موتسيبي مؤتمراً صحفياً عاجلاً اليوم في ملعب أحمدو أهيدجو في الساعة 13:30".

 

وأعلنت الحكومة الكاميرونية، خلال الساعات الماضية ارتفاع عدد ضحايا حادثة التدافع أمام استاد أوليمبي إلى 8 قتلي، بالإضافة إلى 38 مصابا.

8 وفيات.. بيان عاجل من الكاف بشأن كارثة استاد أوليمبي

في بيان رسمي.. فيفا ينعي ضحايا تدافع استاد أوليمبي بـ الكاميرون

 

وصرح مسؤولون بالكاميرون بأن حوالي 50 ألف شخص حاولوا حضور المباراة، حيث تبلغ سعة الملعب 60 ألف متفرج، لكن لم يكن من المفترض أن يكون أكثر من 80% ممتلئًا؛ بسبب القيود المفروضة على حجم الجمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن منتخب الكاميرون حجز مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2022، بالفوز على جزر القمر بهدفين مقابل هدف.

كاف استاد أوليمبي بطولة أمم إفريقيا الكاميرون جزر القمر

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