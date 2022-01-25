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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

8 وفيات.. بيان عاجل من الكاف بشأن كارثة استاد أوليمبي

منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بيانا رسميا، بشأن وقوع ضحايا أمام استاد أوليمبي، الذي استضاف مباراة الكاميرون وجزر القمر، أمس الاثنين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2022.

وأعلنت الحكومة الكاميرونية، خلال الساعات الماضية ارتفاع عدد ضحايا حادثة التدافع أمام استاد أوليمبي إلى 8، بالإضافة إلى 38 مصابا.

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وقال الكاف في بيان رسمي:" علم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالحادثة التي وقعت في ملعب أوليمبي خلال مباراة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بين الكاميرون وجزر القمر".

وتابع بيان الاتحاد الإفريقي:" كاف يحقق حاليا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث، نحن على اتصال دائم مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية".

واختتم بيان الكاف:" أرسل رئيس الكاف الدكتور باتريس موتسيي، الأمين العام فيرون موسينجو أومبا لزيارة المصابين في مستشفى ياوني".

يذكر أن منتخب الكاميرون تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا، بعد الفوز على جزر القمر بهدفين مقابل هدف.

كاف استاد أوليمبي الكاميرون جزر القمر أمم أفريقيا

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8 وفيات.. بيان عاجل من الكاف بشأن كارثة استاد أوليمبي

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