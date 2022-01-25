كاف يحدد مكافأة فوز مصر على كوت ديفوار

أكد الإعلامي محمد شبانة أن اتحاد الكرة تلقي تأكيدات من اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية بإرسال 18 مليون جنيه، مكافأة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا حال الفوز على كوت ديفوار في قمة الأربعاء المقبل بثمن النهائي.



وتابع شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC : "أكدت اللجنة المنظمة للمنتخبات المتأهلة لثمن النهائي، أنه تم الاتفاق على صرف مكافآت الفرق التي تتأهل إلى ربع النهائي عقب انتهاء مباريات دور الـ16 مباشرة، موضحا أن مكافأة الوصول إلى دور الثمانية هي مليون و175 ألف دولار، وهو ما يعادل 18 مليون جنيه مصري.



وأوضح: "كانت خزينة اتحاد الكرة قد خلت من أي مبالغ مالية عندما تسلم المجلس الحالي المسئولية، لكنها انتعشت بمكافأة الوصول لنصف نهائي كاس العرب والتي قدرت بـ24 مليون جنيه، ويأمل مسئولي الجبلاية أن يضاف لها 18 مليون جنيه أخرى حال الفوز على الأفيال.