عيد الشرطة.. كيف استطاع أسود الداخلية التغلب على الإرهاب الأسود في مصر؟

تحتفل مصر اليوم بـ عيد الشرطة تكريما وعرفانا لأبطال وزارة الداخلية الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن عبر تاريخه، و تكريما لدور وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار في الداخل المصري ومواجهة الأشخاص الخارجين عن القانون وحفظ ممتلكات الدولة وسلامة مواطنيه.

موقعة الإسماعيلية

وتأتي ذكرى عيد الشرطة بتخليد لموقعة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، التي تعتبر أحد فصول النضال الوطني الذي ثار بعد إلغاء معاهدة 1936 التي فرضت على مصر أن تتخذ من المحتل وليا لها، لكي يفرض عليها عبء الدفاع عن مصالح بريطانيا.

وشهدت المعركة تحالف قوات الشرطة مع أهالي القناة، وأدرك البريطانيون أن الفدائيين يعملون تحت حماية الشرطة، فعملوا على تفريغ مدن القناة من قوات الشرطة حتى يتمكنوا من التخلص من المدنيين بدون تدخل من قوات الشرطة وتجريدهم من أي غطاء أمني.

وحينها رفضت قوات الشرطة تسليم محافظة الإسماعيلية للبريطانيين، رغم أنهم كانوا غير قادرين على مواجهة الجيش البريطاني بأسلحته المتطورة ودباباته ومدافعة.

مكافحة الإرهاب

وفي هذا الصدد قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الدولة المصرية نجحت في مكافحة الإرهاب خلال الـ 7 سنوات الماضية بفضل الشرطة المصرية، من خلال إدارة استراتيجية حاكمة لإدارة المعركة مع الجماعات الإرهابية، واستطاعت أن تتبع نهج الضربات الوقائية والاستباقية، التي استطاعت القضاء على الإرهاب بشكل ممنهج.

وأضاف "العشري"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشرطة استطاعت القضاء على الإرهاب في مصر باتباع خطة استراتيجية امنية ناجحة، ساعدت على إعادة الأمن والاستقرار في مصر بشكل كامل، وكان هذا الأمر نتيجة جهد وضخم من قوات الأمن والأجهزة الأمنية.

وأوضح "العشري"، أن القيادة المصرية وقوات الشرطة استطاعوا أن يضعوا الخطط واستخدام الأدوات الحديثة، لتقصي ومتابعة ومداهمة أوكار الإرهاب، في مناطق سيناء وبعض محافظات الدولة المصرية، بسبب هذا الانتشار الذي أفسدته جماعات الإرهاب خلال العام التي تولت فيه الحكم عام 2012، من أجل توفير الحاضنة والتموضع لهم في بعض المناطق المصرية.

الأمن القومي

وأشار العشري إلى أن المعادلة الآن تغيرت تماما في عام 2013-2014، حيث قام الرئيس السيسي بالتركيز وجعل هدفه الأسمى وتخليص الدولة المصرية من شبكة الإرهاب، ومن هنا تعتبر الشرطة والجيش هما الحصن المنيع للحفاظ على الأمن القومي المصري، وحتي استطاعت الشرطة أن تسطر ملامح من الفخر والاعتزاز لمصر.

الشعب والشرطة

وأكمل: "الشعب المصري أصبح على يقين كامل أن الشرطة والجيش المصري كانوا واقفين بالمرصاد لهؤلاء الإرهاب، مما يثبت عظمة وقوة الدولة المصرية".

واستطاعت الشرطة المصرية القضاء على الجماعات الإرهابية التي اجتاحت هجماتها محافظات صعيد مصر في التسعينات.