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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعش تهاجم نقطة تواجد صحفيين بالقرب سجن الحسكة بسوريا ..فيديو

داعش
داعش

أذاعت فضائية روسيا اليوم عربية، لقطات يظهر من خلالها، لحظة إطلاق نار لقناص من "داعش" على نقطة تواجد صحفيين قرب منطقة سجن الصناعة في مدينة الحسكة السورية حيث تستمر اشتباكات بين التنظيم و"قوات سوريا الديمقراطية".


ويوثق فيديو مجموعة صحفيين يغطون الأعمال القتالية بين مقاتلي "قسد" وعناصر "داعش" وهم يهربون من موقعهم إثر إطلاق النار عليه من قبل قناص.

كما يظهر المقطع المستمر نحو دقيقة، مدرعات للقوات الأمريكية والبريطانية، تابعة للتحالف الدولي ضد التنظيم وهي تسارع نحو السجن.

وتعرض سجن الصناعة الكبير بحي غويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، الذي كان يضم نحو 3 آلاف عنصر من "داعش"، مساء الخميس، لهجوم يعتبر الأوسع من قبل التنظيم منذ دحره في سوريا في مارس 2019، بدأ بتفجير سيارتين مفخختين واستمر بعملية إطلاق نار.
 

 

 الاشتباكات مستمرة

وتصدت "قوات سوريا الديموقراطية" المدعومة أمريكيا والتي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري للعملية، لكن الاشتباكات مستمرة حتى الآن وأوقعت، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، 166 قتيلا، 114 في صفوف "داعش" و45 من "قسد" و7 مدنيين، وسط أنباء عن تمكن عدد من الإرهابيين من الفرار من السجن.

 

المرصد السوري حماية اشتباكات الصناعة اطلاق نار داعش

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