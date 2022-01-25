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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

الطب البيطرى: كيف تميز بين لحم الحمير والبقري بمجرد النظر.. فيديو

طبيبة بيطرية تشرح
طبيبة بيطرية تشرح الفرق بين لحم الحمير ولحم الماشية .. فيديو

شنت وزارة التموين والجهات المسؤولة بمحافظة البحيرة، حملة مكثفة على5 مطاعم شهيرة بمحافظة البحيرة قامت بخلط لحم الحمير مع اللحم العادي في قضية غش تجاري تعد الأكبر والأقوى في المحافظة.

ومن جانبها قالت الدكتورة البيطرية سمر عبد الرحمن، إن الفرق بين لحم الحمير واللحوم الأخري، يعرف  قبل الطهي بالعين، لأن لون لحمة الحمير  يكون بني داكن يميل  للزرقة أو للون الأسود أو النحاسي على عكس لحم البقر الذي يكون لونه  وردي أو الأحمر الزاهي كما هو متعارف عليه

ولفتت الدكتورة سمر إلى أن الألياف في لحم الحمير قوية وتكون عبارة عن خطوط بيضاء بشكل طولي وتقسم اللحمة ، كما انه يمكن التعرف على لحم الحمير من رئحتها وذلك لانه في حال ادخال سكين ساخن داخل اللحوم ستخرج منها رئحة  نفاذة وغير محببة كرائحة الاسطبل الكريهة .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

وزارة التموين لحم الحمير

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