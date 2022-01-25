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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مقتضيات العصر الحالي تحتم علينا إستغلال مواردنا جيدا

النائب احمد حجازي
النائب احمد حجازي عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن الحكومة تسعي جاهدة بشكل مستمر لمواكبة تطورات العصر الحديث وما يقتضيه من ضرورات حيث يعد أحد أهم الإتجاهات العالمية التي تتبعها الدولة هو إحلال الطاقة النظيفة في كافة المجالات بما يدعم التحول نحو الإقتصاد الأخضر.

و أكد " حجازي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة وضعت خطة متكاملة تستهدف زيادة الإنتاجية في العديد من الصناعات والموارد وذلك من أجل تلبية إحتياجات الإستهلاك المحلي ومن ثم تحقيق فائض يؤول إلي التصدير، معقبا " تطلع مصر لتصدير الغاز ضرورة تقضيها الأوضاع الحالية في ظل إرتفاع سعره عالميا" فنحن نمتلك وفرة هائلة من هذا المورد يرجع الفضل في ذلك الإكتشافات الأخيرة لمناطق الغاز.

و أشار عضو لجنة الطاقة، إلي أن الرئيس السيسي يمتلك فكر مختلف دائما خارج الصندوق، يسهم في وضع لبنات أساسية للحياة الإقتصادية والإجتماعية، معقبا " نبدأ حيث انتهي الأخرون لنواكب كل ما هو جديد".

وتابع النائب حديثه، قائلا : كما أن خطوة جعل وسائل النقل الجماعي تعمل بالغاز والكهرباء أحد أهم الخطوات التي دعمت المواطن،و ايضا بناء المدن صديقة للبيئة.

 

برلماني: جهود الدولة بـ اكتشافات الغاز ساهمت في سد احتياجات مصر والتصدير

الملايين في ظلام.. سر انقطاع الكهرباء لأول مرة في 3 دول أسيوية

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة خطوات زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي، وتعزيز الاستفادة من إنتاج مصر من الغاز في التصدير.


وحضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس" كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولو الوزارات الثلاث.


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية المتزايدة عالميا لاستخدام الطاقة النظيفة التي تحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة من الوقود الأحفوري، موضحا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، فيما تسعى إلى زيادة مكون الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.


وقال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة  في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي، في ظل جهود زيادة الطاقة المتولدة من الموارد المتجددة، كطاقة الشمس والرياح، وفي نفس الوقت تحقيق الاستفادة القصوى من تصدير الغاز الطبيعي المنتج محليا في ظل ارتفاع أسعاره عالميا.


وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، التي أعدتها وزارتا البترول والكهرباء، والتي تضمنت  دراسة عدد من السيناريوهات للوصول إلي أنسب توليفة للطاقة في ظل الموارد المتاحة داخلياً بأعلى عائد وأقل تكلفة.


وأضاف أن الاستراتيجية اشتملت على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وجار تحديث الاستراتيجية حتى 2040 في ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر مع إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.

الغاز الكهرباء الرئيس السيسي الاستهلاك المحلي الطاقة النظيفة الاقتصاد الاخضر وسائل النقل الجماعي

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