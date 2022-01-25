تساقط ثلوج.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الجو غدًا.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن غدًا الأربعاء سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة، معلقًا :" بكرة أقل درجات الحراراة عما مضى خلال الفترة الماضية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن ما نشر خلال الفترة الماضية بأن القاهرة ستتعرض لـ ثلوج، و مشكلات كثيرة ستتعرض لها القاهرة، فجميع ذلك غير صحيح، ولكن درجات الحرارة ستكون منخفضة فقط عما سبق".

ولفت إلى أن هناك بعض المناطق من الآن تتعرض لـ سقوط أمطار، و أكد أنه سيكون هناك أمطار غدًا على جميع السواحل الشمالية، و شمال الدلتا، و الأمطار من متوسطة و بسيطة.

وأشار إلى أن هناك بعض الثلوج ستتساقط على بعض المناطق غدًا.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون طقس معتدل نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد ،وتستمر برودة الطقس اليوم الثلاثاء على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، على أن يكون شديد البرودة في الليل.