برلمانية: صوت الشباب قبل ثورة يناير كان غير مسموع

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك طموحات كبيرة للتغير وكانت سبب لـ انطلاق ثورة 25 يناير، موضحة أنه قبل ثورة 25 يناير صوت الشباب كان غير مسموع.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة “الحياة”، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن الشباب لم يكن لهم صوت فى صنع أي قرار، ولكن الآن هناك 60 عضو برلمانى عمره أقل من 35 عامًا.



ولفتت إلى أن مكتسبات الثورة كثيرة، و كان الشباب محرك لـ الثورة، مؤكدة أن الثورة شارك فيها الشباب وكبار السن و جميع المواطنين.



وأشارت إلى أنه بعد 11 عام من الثورة، هناك أشياء كثيرة تغيرات، وأن مصر بعد 11 سنة حدث بها الكثير و الكثير من الأشياء المميزة، رغم عامين كان بهم كورونا.

