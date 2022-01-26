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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

السيسي يطبطب علينا.. أرملة الشهيد عامر عبد المقصود : زوجى لم يترك القسم لأخر لحظة

صدى البلد

عرضت برنامج مساء دي إم سي، تقرير فيديو من داخل منزل الشهيد البطل عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم كرداسة.


قالت نجلاء سامي أرملة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، نائب مأمور قسم كرداسة خلال التقرير "إن الشهيد لآخر لحظة فى حياته لم يترك قسم كرداسة، لكن المجرمين غدروا به وهو صائم الـ 6 أيام البيض".


وأضافت خلال التقرير أن المجرمين "قطعوا شرايين يديه وتم ضربه بمواسير حديدية على المخ و سبحان الله امد الله فى عمره أحد المجندين الذين كانوا مع الشهيد وأشاد بما كان يفعل الشهيد البطل ".


وتابعت"أحد المجندين أمد الله فى عمره قال لي لو قلت لكى عن بطولته أثناء ما حدث لن تصدقينى وستقولى اننى كاذب".

 

كما قال علاء عامر عبد المقصود، نجل الشهيد البطل: " تم ضرب القسم بـ آر بي جي، وضربت كل التعزيزات الموجودة في القسم، ولكن والدي ورجاله صمدوا كالأبطال، ولا يمكن وصف بطولته.. قد استحمل والدى و من معه أشياء لا توصف و الدنيا تتشرب بما قام به الأبطال".


وتابع :" ربنا يبارك فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يقف بجوار أبناء الشهداء".


كما عادت وقالت أرمة الراحل: "فخامة الرئيس إنسان، وابن مصر البار، وكون إنه يطبطب علينا، شيء جميل لأنه يشعر بالوجيعة والألم الذي نشعر به، وهو يقول دول ولاد مصر، وهذه الجملة تفرح قلوبنا وتثلج صدورنا جميعًا".
 

أرملة الشهيد عامر عبد المقصود الشهيد

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