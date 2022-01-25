مسئول بمستشفى الكرنك يكشف تفاصيل التأمين الصحي الشامل.. ومواطن: شكرا يا ريس

قال الدكتور محمود مسعد أحد الأطباء بـ مستشفى الكرنك الدولي للتأمين الصحي الشامل بالأقصر، إن المستشفى تعتبر صرح طبي متكامل وكان حلم كل المصريين بأن يكون لديهم التغطي الصحية الشاملة".

وتابع محمود مسعد في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية :" المواطن لا يتحمل أي أموال في مقابل الحصول على الخدمة الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل ".

واكمل محمود مسعد :" التأمين الصحي الشامل يشمل جميع أفراد الأسرة في المحافظة التي يتم تغطيتها بالتأمين الصحي وإجراءات الاستشارات في المنظومة يتم بالبطاقة الشخصية وشهادة الميلاد".



ومن جانبه أشاد المواطن حسن عبد الغفار بمستوى الخدمة الطبية المقدمة في مستشفى الكرنك الدولي للتأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وقال حسن عبد الغفار في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي يوسف الحسيني، :" أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يوفر لنا رعاية صحية بشكل كامل، و إحنا بنتعالج ببلاش في التأمين الصحي الشامل ".