ميدو يفتح النار على "كاف": استكمال مباراة الكاميرون وجزر القمر ضد الإنسانية

فتح أحمد حسام ميدو النار على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وكذلك التنظيم الكاميروني لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2021 بعد استكمال مباراة الكاميرون ضد جزر القمر في ثمن نهائي الكان بشكل طبيعي رغم وفاة 8 مشجعين في محيط ملعب أوليمبي.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كاف حاول تصدير أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر في ستاد أوليمبي وكأن أرواح الضحايا التي راحت هدر بشكل طبيعي، تم استكمال المباراة، وهذا أمر يُحزن" .



أضاف: "تجاهل أحداث ملعب أولمبي واستكمال مباراة الكاميرون وجزر القمر ضد الإنسانية، لاعبي المنتخبين لم يكن يعلموا بأي شئ، وكأن الناس اللي ماتت حياتهم متسواش حاجة، ولا يمتلكون عائلات" .



وختم حديثه قائلا: "ايه ذنب الناس دي غير حبهم للكورة ورغبتهم في تدعيم منتخب بلادهم، الاتحاد الإفريقي باستكماله للمباراة، يؤكد أنه ضد الإنسانية، وكان من المفترض أن يكون هناك رد فعل فوري، فيفا والاتحاد الأوروبي تحركوا لهذا الحادث الثنائي يحترم أرواح الضحايا عكس كاف، اللي متحركش غير لما الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر بيانا بشأن الواقعة".