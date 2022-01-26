أصحاب ولا أعز.. المستشار القانوني لـ المهن التمثيلية يكشف موقف النقابة من أزمة منى زكي ومهاجميها

كشف شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، تفاصيل أزمة الفنانة مني زكي، والتقدم ببلاغات ضد مهاجميها، بعد فيلم أصحاب ولا أعز.

وأضاف شعبان سعيد، في حوار مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أرسل لي مقطع فيديو لشاب يطلق عليه يوتيوبر، يسب خلاله الفنانة مني زكي، لافتا الي أنه تم التقدم ببلاغ ضد هذا الشخص.

وتابع شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن هناك شائعات كثيرة انطلقت ضد الفنانة مني زكي، تتعلق بشطبها من النقابة، وهذا الأمر غير صحيح تماما.