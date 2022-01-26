أحمد حسن يضع التشكيل الأمثل للمنتخب المصري لمواجهة كوت ديفوار |فيديو

توقع أحمد حسن لاعب المنتخب السابق الملقب بـ الصقر، تشكيلة المنتخب الوطنى اليوم الأربعاء أمام كوت ديفوار وقال إنه لا خلاف على أن يكون محمد الشناوى هو حارس المرمي، وأن التبديل سيكون فى مركز أو أثنين فقط.

وأضاف خلال برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن خط الدفاع سيكون به أحمد حجازي، و أيمن اشرف، أحمد فتوح و عمر كمال عبد الواحد.

ولفت إلى أنه قلق على أن يكون محمد عبد المنعم أساسياً مع المنتخب، لآن كوت ديفوار فريق قوي، ولذلك لا يتمنى أن يكون فى التشكيلة.

وأشار إلى أن خط الوسط سيكون به محمد النني و عمرو السولية، و أحمد سيد زيزو، محمد صلاح وعمرو مرموش.

وأوضح أن الهجوم سيكون فيه مصطفى محمد.

ولفت إلى أنه كان يتمنى أن تتم مشاركة رمضان صبحي، ولكن كيروش ليس لديه ثقة فى رمضان و الدليل على ذلك لم يستعن به فى مباراة السودان.