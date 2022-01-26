أحمد حسن عن مباراة المنتخب وكوت ديفوار: على لاعبي مصر استغلال التاريخ

قال الصقر أحمد حسن، لاعب المنتخب السابق، إن الجميع قلق من مباراة المنتخب الوطنى اليوم أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية، موضحًا أن هذا القلق بسبب أداء لاعبي المنتخب.

وأضاف خلال برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن منتخب مصر كبير، وهو الأكبر فى القارة وسيد المنتخبات فيها، لحصوله على 7 بطولات إفريقية.

ولفت إلى أن المنتخب إذا ذهب بـ الناشئين؛ سيكون له مليون حساب، ولذلك على لاعبي المنتخب تقديم أفضل شيء فى المباريات.

وأشار إلى أن جميع المنتخبات تعمل حسابًا لـ مصر، وأن هذا الأمر يكون بسبب الأداء داخل الملعب وليس بالألقاب فقط.

وأوضح أن لاعبي مصر عليهم استغلال التاريخ، واستغلال أن الفترة الأخيرة تشهد تفوقا على كوت ديفوار، فهناك 10 مباريات بين المنتخبين، فازت مصر بـ 7 منها.