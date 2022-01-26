أحمد حسن: منتخب مصر ليس أقل من أي فريق.. والجماعية سلاح الفوز|فيديو

قال أحمد حسن لاعب المنتخب السابق الملقب بـ الصقر، إن منتخب مصر ليس أقل من أى فريق، والجميع يتذكر وقفة دروجبا لاعب منتخب كوت ديفوار فى 2008، وفوز كوت ديفوار قبل لقاء مصر على غينيا 5 - صفر.



وأضاف خلال برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن المنتخب الوطنى قدم مباراة قوية فى 2008 وتم تحقيق الفوز رغم قوة كوت ديفوار.



ولفت إلى أن المنتخب كان يعتمد على الجماعية وليس الفردية، ولذلك تم تحقيق الفوز، فى هذه المباراة وتحقيق البطولة، فالجماعية أمر مطلوب لتحقيق الفوز.



وتوقع أحمد حسن لاعب المنتخب السابق الملقب بـ الصقر، تشكيلة المنتخب الوطنى غدًا أمام كوت ديفوار وقال إنه لا خلاف على أن يكون محمد الشناوى هو حارس المرمي، وأن التبديل سيكون فى مركز أو أثنين فقط.

وأضاف أن خط الدفاع سيكون به أحمد حجازي، و أيمن اشرف، أحمد فتوح و عمر كمال عبد الواحد.

ولفت إلى أنه قلق على أن يكون محمد عبد المنعم أساسيا مع المنتخب، لأن كوت ديفوار فريق قوي، ولذلك لا يتمنى أن يكون فى التشكيلة.

وأشار إلى أن خط الوسط سيكون به محمد النني و عمرو السولية، و أحمد سيد زيزو، محمد صلاح وعمرو مرموش.

وأوضح أن الهجوم سيكون فيه مصطفى محمد.

ولفت إلى أنه كان يتمنى أن يتم مشاركة رمضان صبحي، ولكن كيروش ليس لديه ثقة فى رمضان و الدليل على ذلك لم يستعن به فى مباراة السودان.