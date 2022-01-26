أحمد حسن: غير مقبول إهانة لاعبي المنتخب.. وعلى الإعلام مواجهة ذلك|فيديو

علّق أحمد حسن لاعب المنتخب السابق الملقب بـ الصقر، على تصريحات محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بشأن تصريحات البعض والتميز فى التشجيع من قبل الجمهور لبعض اللاعبين.

وأوضح أنه للأسف انتماء بعض الجماهير للأندية أصبح أكثر من المنتخب و هذا الأمر خطر، ولكن على الجميع أن يعلم أن المنتخب هو الأساس.



وقال أحمد حسن إنه ضد أى لاعب سابق يقوم بالهجوم على لاعبي المنتخب، معلقًا :" نلوم على لاعبين سابقين تهاجم ويتجاوز فى حق اللاعبين قبل اللوم على الجمهور".



وتابع: "ما يحدث من بعض الشخصيات أمر غريب.. لو الشخص ده بيضحك الجمهور يروح يعمل كوميدي ويبعد عن الكرة لآن هذا الأمر محزن".



واشار إلى أن البعض يقوم بإهانة لاعبين، وهذا أمر غير مقبول، لذلك يجب أن يكون هناك دور للإعلام لمواجهة ذلك.

