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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دعواتكم .. بيومى فؤاد يعلن إصابته بفيروس كورونا

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

أعلن الفنان بيومي فؤاد، إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "سناب شات".

وقال “بيومى فؤاد من خلال الفيديو :”دعواتكم بالشفاء، أنا كورونا وعازل نفسي بقالي يومين في المكتب، دعواتكم بالشفاء وحشتوني".

يستضيف برنامج " واحد من الناس " الذى يقدمه الإعلامى دكتور عمرو الليثى فى موعده الجديد يومى الأحد والاثنين من كل أسبوع فى العاشرة مساءً  علي شاشة قناة الحياة ، الفنان الكبير بيومى فؤاد فى حوار فنى شيق ويكشف أسرار وكواليس خاصة عن مسيرته المهنية واستعداداته لدراما شهر رمضان والمشاريع السينمائية فى المستقبل .  

كما يتطرق الحوار الى كشف أسرار تذاع لأول مرة عن حياته الخاصة وعائلته وكيف كانت انطلاقته واقرب الناس اليه من الوسط الفنى وخارجه .

كما يواصل برنامج  "واحد من الناس" فقراته الإنسانية والتنموية ، حيث يضع المواطن البسيط نُصب عينه ، و يدعم الحالات الإنسانية عبر اجراء عمليات جراحية و مشروعات صغيره  و قوافل طبية و غذائية للقرى الأكثر احتياجاً و تجهيز الايتام ، ليساهم في رسم البسمة والسعادة  على شفاه وقلوب المشاهدين والبسطاء فى شتى محافظات الجمهورية ، وتحول البرنامج إلى منظومة خير ومحبة وتعاون وتكافل ودعم وفرحة كأكبر بوابة خير بالإعلام المصري .

الفنان بيومي فؤاد فيروس كورونا الوسط الفنى برنامج واحد من الناس أخبار الفنانيين

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