أمطار غزيرة ..الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن الساعات القادمة، سوف تشهد تقلبات جوية سريعة وحادة تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي شمال البلاد ؛ بحيث يبدأ تساقط الأمطار على السلوم من الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن الطقس غدا، فإن فرص الأمطار، سوف تتقدم تدريجيا لتشمل الساحل بأكمله تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة يصاحبها تساقط لحبات البرد؛ ثم تصل إلى الدلتا تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة وتمتد الي القاهرة اقل حدة؛ وفرص سقوط الأمطار على شمال الصعيد قائمة تكون خفيفة الشدة، كما تتساقط الثلوج علي مرتفعات كاترين وجبال البحر الاحمر.

وبالتزامن مع مع هذه الأجواء، تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس ، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أنحاء البلاد، لتسود أجواء شديدة البرودة على جميع الأنحاء تكون أكثر حدة من الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ، تكون الأجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.