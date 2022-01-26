حريق عقار مدينة نصر.. الأمن: لا توجد إصابات ولا خسائر في الأرواح

أكدت مصادر أمنية، أنه تمت السيطرة على حريق نشب في عقار بمنطقة عمارات رامو بمدينة نصر بدون وقوع اصابات او خسائر بشرية في الأرواح.

وأشار شهود عيان على الحريق الذي اندلع في عقار بمنطقة عقارات رامو بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر، إلي أن الحريق اندلع في محل ملابس أسفل العقار.

وقال شهود العيان إن النيران امتدت إلى الطابق الأول من العقار، ثم وصلت إلى واجهة العقار حتى الطابق السادس.

وتمكنت وحدات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على الحريق الذي اندلع في عقار بمنطقة عمارات رامو بمدينة نصر، وتباشر قوات الإطفاء عمليات التبريد.

فيما وصل فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة الي موقع الحريق الذي اندلع في عقار بمنطقة عمارات رامو بالقرب من سيتي ستارز بمدينة نصر.

و تستمع الأجهزة الأمنية إلى شهود العيان للوقوف على أسباب اشتعال النيران، وستجري فرق الأدلة الجنائية عمليات الكشف عن أسباب اندلاع النيران.

وباشرت الحماية المدنية في القاهرة جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع في عقار خلف مول سيتي ستارز بعمارات رامو بمدينة نصر.

وكانت قد تلقت شرطة النجدة في القاهرة، بلاغا يفيد باندلاع النيران في محل وشقق داخل عقار بمنطقة عمارات رامو بمدينة نصر.

وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلي موقع الحريق.