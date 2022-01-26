حادث عقار مدينة نصر .. تفاصيل 180 دقيقة وسط النيران| فيديو وصور

تفاصيل حادث حريق عقار مدينة نصر

الدفع بسيارات مدعومة بالسلالم الهيدروليكية

شهود العيان: النيران اشتعلت في محل ملابس

تباشر النيابة العامة التحقيقات في حادث اندلاع النيران في عقار بمنطقة عمارات رامو بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

تفاصيل حادث حريق عقار مدينة نصر



دقت الساعة الحادية عشرة من مساء الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير، حين تلقت شرطة النجدة في القاهرة بلاغًا أفاد باشتعال النيران في محل ملابس وامتدادها إلى الطابق الأول في عقار سكني بمنطقة عمارات رامو بالقرب من مول سيتي ستارز.

وسرعان ما امتدت النيران إلى واجهة العقار حتى وصلت إلى الطابق السادس وتصاعدت الأدخنة بصورة كثيفة في سماء منطقة مدينة نصر.

الحماية المدنية تدفع بسيارات مدعومة بالسلالم الهيدروليكية

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، بسيارات الإطفاء مدعومة بالسلالم الهيدروليكية للسيطرة على النيران التي اندلعت في العقار ومحاصرتها.

كما تم الدفع بسيارات إسعاف الي موقع الحادث تحسبا لوقوع حالات اختناق بسبب الحريق والأدخنة المتصاعدة.

وأغلقت الأجهزة المعنية الغاز الطبيعي والكهرباء عن العقار والعقارات المجاورة له لحين السيطرة على النيران وإخمادها.

السيطرة على حريق عقار مدينة نصر



وعقب مرور قرابة 120 دقيقة على اشتعال النيران سيطرت الأجهزة الأمنية على الحريق وباشرت عمليات التبريد منعا لتجدد النيران.

ووصل فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة الي موقع حريق العقار، للوقوف على أسباب اشتعال النيران في العقار.

شهود العيان: النيران اشتعلت في محل ملابس



وأكد شهود العيان على حريق عقار مدينة نصر، أن النيران اشتعلت في محل ملابس أسفل العقار وامتدت إلى الطابق الأول ثم امتدت الي واجهة العقار حتى الطابق السادس.

وتستكمل فرق المباحث الجنائية والنيابة التحريات والتحقيقات للوصول إلى أسباب اندلاع النيران.

كما أكدت مصادر أمنية أنه تمت السيطرة على الحريق بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

وتجري فرق المباحث عمليات حصر للخسائر التي نجمت عن اندلاع الحريق في العقار.

3c92fc2d-396f-4bf8-9448-85c985f7d0ac

8d65d4e2-44e2-4abe-9adc-4f27c1b456a4

028d9674-0f42-41d8-b1fa-66fd27c5feee (1)

028d9674-0f42-41d8-b1fa-66fd27c5feee

71f089a6-d5e4-4780-8288-b10066b44250

72bcfc61-9a83-4359-9941-2e4f478d8605

217a85be-f82b-4385-b125-fb76dc2a36dd (1)

217a85be-f82b-4385-b125-fb76dc2a36dd

4068fdbd-f3b7-44e7-9fcc-f9ed24cc592b

39578b6f-3f3a-401c-afde-26b53ad0aad2

62866cd3-30f8-4d0d-8376-9095ce957ed4

32229271-91e5-4a61-a302-ab39281a52ad

58297722-0074-44e6-aaf2-19d488ab6316 (1)

58297722-0074-44e6-aaf2-19d488ab6316

a7b56674-fabc-4b5c-913d-a8cc3e77db70

e64ecd8b-61a6-463f-bcb7-1e818e4a355d

e77b8ca7-0ae3-4f0b-8650-840167e1147f