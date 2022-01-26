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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث عقار مدينة نصر .. تفاصيل 180 دقيقة وسط النيران| فيديو وصور

حريق عقار مدينة نصر
حريق عقار مدينة نصر

تفاصيل حادث حريق عقار مدينة نصر

الدفع بسيارات مدعومة بالسلالم الهيدروليكية

شهود العيان: النيران اشتعلت في محل ملابس

 

تباشر النيابة العامة التحقيقات في حادث اندلاع النيران في عقار بمنطقة عمارات رامو بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

تفاصيل حادث حريق عقار مدينة نصر


دقت الساعة الحادية عشرة من مساء الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير، حين تلقت شرطة النجدة في القاهرة بلاغًا أفاد باشتعال النيران في محل ملابس وامتدادها إلى الطابق الأول في عقار سكني بمنطقة عمارات رامو بالقرب من مول سيتي ستارز.

وسرعان ما امتدت النيران إلى واجهة العقار حتى وصلت إلى الطابق السادس وتصاعدت الأدخنة بصورة كثيفة في سماء منطقة مدينة نصر.

 

الحماية المدنية تدفع بسيارات مدعومة بالسلالم الهيدروليكية

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، بسيارات الإطفاء مدعومة بالسلالم الهيدروليكية للسيطرة على النيران التي اندلعت في العقار ومحاصرتها.

كما تم الدفع بسيارات إسعاف الي موقع الحادث تحسبا لوقوع حالات اختناق بسبب الحريق والأدخنة المتصاعدة.

وأغلقت الأجهزة المعنية الغاز الطبيعي والكهرباء عن العقار والعقارات المجاورة له لحين السيطرة على النيران وإخمادها.

السيطرة على حريق عقار مدينة نصر

 
وعقب مرور قرابة 120 دقيقة على اشتعال النيران سيطرت الأجهزة الأمنية على الحريق وباشرت عمليات التبريد منعا لتجدد النيران.

ووصل فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة الي موقع حريق العقار، للوقوف على أسباب اشتعال النيران في العقار.

 

شهود العيان: النيران اشتعلت في محل ملابس


وأكد شهود العيان على حريق عقار مدينة نصر، أن النيران اشتعلت في محل ملابس أسفل العقار وامتدت إلى الطابق الأول ثم امتدت الي واجهة العقار حتى الطابق السادس.

وتستكمل فرق المباحث الجنائية والنيابة التحريات والتحقيقات للوصول إلى أسباب اندلاع النيران.

كما أكدت مصادر أمنية أنه تمت السيطرة على الحريق بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

وتجري فرق المباحث عمليات حصر للخسائر التي نجمت عن اندلاع الحريق في العقار.

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