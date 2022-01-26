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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إغلاق نزلة الطريق الدائري باتجاه كورنيش المعادي لمدة شهر

اغلاق منزل الطريق
اغلاق منزل الطريق الدائري الي كورنيش المعادي

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق منزل الطريق الدائري القادم من المنيب باتجاه كورنيش المعادي لمدة شهر.

وأوضحت أن الإغلاق يأتي تزامنا مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري فى المسافة من مطلع البحر الأعظم حتى نزلة المعادي.

وأشارت إلى أنه سيتم غلق منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى كورنيش المعادى للقادم من المنيب، والبديل أمام حركة سير المركبات المنزل المتجه إلى أثر النبى.

وتجري الإدارة العامة للمرور عملية الاغلاق لمدة شهر إعتباراً من الساعة  6 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 .

ومن جهتها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .

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