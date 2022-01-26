روسيا تتهم أمريكا بنشر الأكاذيب حول أوكرانيا

أكدت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة، أن أمريكا تنشر الأكاذيب حول الوضع في أوكرانيا، بدلا من دعم اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان، إن "الولايات المتحدة تفضل نشر الأكاذيب حول أوكرانيا بدلا من الإعراب عن دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2202، الذي وافق على حزمة إجراءات مينسك كأساس قانوني دولي لتسوية الأزمة، وفرض على كييف عددا من الالتزامات التي تخلت عنها كييف لمدة 7 سنوات".

وأضاف البيان الروسي أن "الولايات المتحدة تنتهج بدلا من الحوار والبحث عن أرضية مشتركة، خطا مدمرا بتعبيرها عن مواقف منحازة لا علاقة لها بالواقع"، في إشارة إلى التحركات التي أطلقتها واشنطن حول أوكرانيا.

وشددت روسيا على أن أمريكا وحلف الناتو "أغرقوا "أوكرانيا بالأسلحة"، فضلا عن "عدد لا يحصى من المستشارين"، حسب البيان.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا، بالتحضير لهجوم عسكري لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو مرارا، مؤكدة أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيدرس فرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين مباشرة إذا غزت روسيا أوكرانيا.