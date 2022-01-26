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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تهدد بيلاروسيا برد حاسم إذا ساعدت في غزو أوكرانيا

واشنطن تهدد بيلاروسيا
واشنطن تهدد بيلاروسيا برد حاسم إذا ساعدت في غزو أوكرانيا

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، بيلاروسيا برد حاسم وسريع، إذا شاركت مينسك جنبًا إلى جنب مع حليفتها روسيا في غزو أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "لقد أوضحنا إلى بيلاروسيا أنها في حال سمحت باستخدام أراضيها في هجوم ضد أوكرانيا.. ستواجه ردا سريعا وحاسما من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا".

وأضاف برايس "غزو أوكرانيا من بيلاروسيا وإذا تمركزت القوات الروسية بشكل دائم على أراضيها، فقد يتعين على الناتو إعادة تقييم وضع قواته في البلدان المجاورة لبيلاروسيا".

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس بيلاروسيا، أن بلاده تعمل على تعزيز حدود الدولة مع أوكرانيا، حيث أرسلت وحدة إضافية من القوات المسلحة إلى هناك، مشددا على أنه من الضروري بسرعة إنشاء مجموعة لتغطية هذه المنطقة.

إطلاق نار كثيف بالقرب من المقر الرئيسي لقوات الأمن في أوكرانيا

بايدن يهدد بفرض عقوبات على بوتين شخصيا في حال غزو أوكرانيا

على جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيدرس فرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتن مباشرة إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وقال بايدن إنه قد يحرك على المدى القريب بعضا من 8500 جندي أمريكي وُضعوا في حالة تأهب، استعدادا لاحتمالية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبينما يتصاعد التوتر بين روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا، من المقرر أن تجرى روسيا وبيلاروسيا مناورات عسكرية في الحدود الغربية والجنوبية لبيلاروسيا في فبراير المقبل.

بيلاروسيا أوكرانيا روسيا واشنطن الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية غزو اوكرانيا

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