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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا في أحدث ظهور برفقة زوجها أشرف زكي في إطلالة جذابة |شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة عبر حسابها  بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت روجينا بإطلالة جذابة برفقة زوجها أشرف زكي، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

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روجينا تشارك متابعيها صورة لعائلتها بعد إصابة بناتها بكورونا

 

وكانت قد كشفت الفنانة روجينا تطورات حالة ابنتيها الصحية بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وطالبت بالدعاء لهم من خلال ستورى عبر حسابها بالإنستجرام.

وكتبت روجينا:" اللهم أنزل شفاءك لمن مسه الضر، وأجبر من أنهكه الوجع وأهلكه التعب واللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك".


طمأن الفنان أشرف زكي جمهوره بعد إصابة ابنتيه بفيروس كورونا، مؤكدا في تصريحات لـ صدى البلد أن نتيجة المسحة الخاصة به وبزوجته الفنانة روجينا سلبية.

وأعلنت الفنانة روجينا إصابة ابنتيها مايا ومريم بفيروس كورونا من خلال حسابها على فيسبوك.

وكتبت:"الحمدلله مايا ومريم ايجابى كورنا قدر الله وما شاء فعل ادعو لهما ارجو من كل اللى خالطهم يتطمن على نفسه.. ربنا يحفظنا ويتم شفا بناتى وكل مريض".

وعلى جانب آخر كانت قد نشرت الفنانة روجينا صورة لـ عائلتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصور زوجها الفنان أشرف زكي، وبناتهما، وعلقت على الصور قائلة: "أنتوا أعظم حاجة في عمري".

أحدث أعمال روجينا مسلسل "بنت السلطان" وشارك في بطولته باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وندى موسى، ومحمود حجازي، وحسن أبو الروس، ومحمد مهران، ونانسي صلاح، وأحمد بدير، وبيومي فؤاد.

 

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