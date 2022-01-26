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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل زيارة تميم لواشنطن.. بوينج تقترب من صفقة ضخمة مع الخطوط القطرية

بوينج تقترب من صفقة
بوينج تقترب من صفقة ضخمة مع الخطوط القطرية

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين مطلعين، إن شركة بوينج الأمريكية، في محادثات متقدمة مع الخطوط الجوية القطرية؛ بشأن طلبية شراء طائرات شحن جديدة مقترحة، وإنه من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال  الأسبوع المقبل على أقرب تقدير عندما يزور أمير قطر واشنطن.

وذكر المصدران أن الخطوط الجوية القطرية تتطلع لتجديد أسطولها الحالي الذي يضم حوالي 34 طائرة شحن بالنسخة الجديدة الأكبر 777 إكس، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وأشارت قطر إلى استعدادها لدراسة شراء ما يصل إلى 50 طائرة، حسب الوكالة.

يأتي ذلك بعدما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض، في 31 يناير الجاري.

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وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن الزيارة تمثل فرصة للتشاور بشأن مجموعة القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم شعب أفغانستان، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وتأتي زيارة أمير قطر، وهي الأولى له للولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن السلطة قبل عام، في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن مع الدول والشركات المنتجة للطاقة تحويلا محتملا للإمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال مصدر لوكالة رويترز إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش الأمر مع وزير خارجية قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، في اتصال هاتفي يوم الاثنين.

وتهدف زيارة الشيخ تميم إلى تقوية العلاقات بين واشنطن والدوحة، التي تعززت منذ أن استضافت قطر محادثات أفضت إلى اتفاق 2020 لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

كما تأتي زيارة أمير قطر أيضا وسط خلاف متصاعد بين الخطوط الجوية القطرية وشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، منافسة بوينج الأمريكية.

وألغت إيرباص طلبية للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات، بعد أن رفعت الخطوط القطرية دعوى قضائية ضدها للحصول على أكثر من 600 مليون دولار، بسبب عيوب في الطلاء والأسطح، تقول الشركة إنها أجبرتها على إيقاف 21 طائرة من طراز إيه 350.

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