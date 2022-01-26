فتاة معلقة بشعرها بالقطار..خدعة مذهلة من روسية تثير حيرة الجميع.. شاهد

وثق مقطع فيديو مذهل حيرة كل من رآه حيث ظهرت فيه فتاة روسية وهي جالسة بشعرها على الهواء مثبتةً إياه في معدن القطار بدلاً من الجلوس على أحد الكراسي مثلها كباقي الركاب.

أظهر الفيديو الفتاة تتأرجح وهي مربوطة من شعرها بقضيب معدني مثبت داخل عربات القطار، ومعد للركاب الواقفين حتى يمسكوا به ولا يسقطوا، وكانت منغمسة في مشاهدة هاتفها، وساقاها متشابكتان في الهواء.

وذكرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أن الفتاة البهلوانية الروسية تدعى دارينا، وتم تصوير الفيديو يوم 21 يناير الجاري داخل أحد قطارات شانجهاي في الصين.

وعلى إثر ذلك، تلقت الشابة مكالمة من مسؤولي مترو شنجهاي، يسألونها عما كانت تفعله ولماذا كانت معلقة من شعرها، فأجابت دارينا: «أمارس هذه الحركة منذ نصف عام، وأريد أن أذكر الجميع بأنها كانت خدعة خطيرة ولا ينبغي تجربتها».

وشاركت الفتاة الروسية مقطع الفيديو الخاص بها على تطبيق «تيك توك» النسخة الصينية بعد أن مارست الحركة الخطيرة لأكثر من نصف عام، كما نشرت مقاطع مماثلة لعملية تدربها، لكنها لم تتخيل أن تحظى بكل هذا الاهتمام الذي حصلت عليه مؤخراً.

وتعمل دارينا كبهلوانية سيرك منذ عام 2013، ودعت الناس لمشاهدة عرضها، موضحةً أنه يتم ربط شعرها في حلقة تعليق الشعر، ويتم توزيع وزن الشخص بالتساوي على فروة الرأس.

وأضافت أن كل شعرة قادرة على حمل وزن يصل إلى 3.5 أوقية (100 جرام) ويجب ترتيبها بشكل صحيح لمنع الحوادث أو الإصابات.

وتابعت أنه غالبا ما يقوم فنانو الأداء بترطيب شعرهم حتى 5 مرات يوميا، ويستخدمون فيتامينات الشعر في محاولة لحمايته وإبقائه قويا.

ويمكن أن يسبب هذا الفعل لفناني الأداء آلاما في الرقبة والكتف بالإضافة إلى الصداع وألماً في الجزء العلوي من فروة الرأس.