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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أمريكا.. بريطانيا تهدد بمعاقبة بوتين شخصياً في حال غزو أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة لا تستبعد عقوبات تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا في حال غزو بلاده أوكرانيا.

وردا على سؤال حول العقوبات المحتملة على بوتين، أشارت تروس لشبكة "سكاي نيوز": "نحن لا نستبعد أي شيء"، موضحة أن بلادها ستستهدف أفرادا بالإضافة إلى الاقتصاد الروسي.

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وتابعت قولها: "سنقدم تشريعًا جديدًا في الأيام القليلة المقبلة لجعل نظام العقوبات الخاص بنا أكثر صرامة حتى نتمكن من استهداف المزيد من الشركات والأفراد في روسيا".

ومن المقرر أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أوكرانيا الأسبوع المقبل، لتجدد تحذيرها لروسيا من مغبة أي غزو لأراضي أوكرانيا.

وقالت تروس، في جلسة أمام البرلمان البريطاني: "سأزور أوكرانيا الأسبوع المقبل، وسأجدد التحذير لموسكو من هناك من أن أي توغل عسكري روسي في أوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيًا جسيمًا، وسيكون له تداعيات باهظة على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك العقوبات المنسقة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو".

ويعد تهديد بريطانيا بفرض عقوبات على الرئيس الروسي ليس الأول، فقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، إنه قد يفرض عقوبات على بوتين شخصيا في حال غزو أوكرانيا.

وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة قد تحرك بعض من القوات الأمريكية البالغ عددها 8500 جندي قريبا، مضيفا في الوقت ذاته أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

ونوه بايدن إلى أن الولايات المتحدة لا نية لديها لإدخال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

واستدرك قائلا: "سيكون هناك عواقب وخيمة وعالمية إذا قام بوتين بعزو أوكرانيا".

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