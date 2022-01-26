أسرة صدى البلد تنعى الكاتب الصحفى ياسر رزق

نعت أسرة قناة صدى البلد ، وبرنامج صباح البلد وفاة فقيد الصحافة المصرية الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق عن عمر يناهز 57 عاما متقدمين بخالص العزاء لأسرة الفقيد جاء ذلك خلال تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود تقديم حلقتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد .

وتوفى منذ قليل الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، ورئيس تحرير جريدة المصرى اليوم السابق نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

وكان الراحل يعاني من مشاكل في القلب، وسبق ان أجرى جراحة قلب مفتوح في فرنسا ، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل تشييع الجنازة بعد قليل .